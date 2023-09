Wybory 2023. Szkoły odwołują lekcje. Głos z MEiN

Co w praktyce oznacza przeciągnięcie liczenia głosów do poniedziałku? Jak wynika z informacji, które pojawiają się w mediach, część szkół już teraz zapowiada odwołanie zajęć dla uczniów w powyborczy poniedziałek .

- To są tylko te szkoły, w których rzeczywiście może zdarzyć się tak, że funkcjonowanie komisji wyborczej i przedłużenie pracy tej komisji do poniedziałku, mogłoby skutkować utrudnieniami w procesie dydaktycznym - tłumaczył prof. Bernacki.

Szkoły odwołują lekcje przez wybiry. Wiceminister tłumaczy

- Ale jak mówię, to są pojedyncze przypadki i w większości szkół jeśli komisje wyborcze są, to one są lokowane w takiej przestrzeni, która jest możliwa do wyłączenia w poniedziałkowy poranek - podkreślił Włodzimierz Bernacki.