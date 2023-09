Nowy wątek afery wizowej. Tropy prowadzą do Łodzi

Afera wizowa. Dariusz Joński i Michał Szczerba z kontrolą w Łodzi

- Jesteśmy tu po to, by sprawdzić w jaki sposób ten przestępczy proceder był prowadzony - zapowiedział Szczerba.

Joński mówił na konferencji, że "pod Urzędem Wojewódzkim wyrosła duża liczba firm, które trudnią się tym, żeby załatwiać pozwolenie na pracę". - Czy ci ludzie tu pracują? W większości nie pracują. W większości wyjeżdżają z Polski, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, nikt tego nie kontroluje. Na pytanie o firmę, która według informacji złożyła (wnioski o - red.) kilka tysięcy pozwoleń na pracę, okazuje się, że w styczniu Łódzki Urząd Wojewódzki zawiadomił odpowiednie organa, odpowiedź przyszła dopiero we wrześniu, a Łódzki Urząd Wojewódzki ma 30 dni na odpowiedź, bądź 14 w zależności od sprawy, więc musieli tak czy inaczej wydać wizy - przekonywał.

Posłowie KO: "Winny jest PiS"

Dariusz Joński tłumaczył, że mówi o tym dlatego, że "to wszystko się działo również pod nosem ówczesnego wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua". - Ta wielka afera wizowa również rodziła się pod nosem pana Zbigniewa Raua, tym razem ministra spraw zagranicznych. Jedyny komentarz, jaki dał w ostatnich dniach, to taki, że ta afera wizowa w ogóle nie istnieje - zwrócił uwagę.

Joński: "Zastanawiające jest, że pan Zbigniew Rau jest jeszcze ministrem"

- Jeśli reżim Łukaszenki ściągał ludzi z krajów azjatyckich i afrykańskich, by zdestabilizować tę część Europy, a ktoś wpadł na pomysł, żeby za łapówkę sprzedawać wizy, by tych ludzi wpuszczać do Polski, tzn., że osoby za to odpowiedzialne dawno powinny zostać zdymisjonowane - stwierdził Joński.