Mariusz Błaszczak: Za rządów PO politycy prosili o nielikwidowanie jednostek

- To są listy, które samorządowcy, kombatanci i parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony - mówi minister Błaszczak, wskazując na plik pism widocznych w nagraniu.

- To rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostek - powiedział szef MON.