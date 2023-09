"My, w przeciwieństwie do Tuska i Platformy Obywatelskiej, nie wahamy się powiedzieć Brukseli: STOP" - informuje Prawo i Sprawiedliwość w zapowiedzi najnowszego spotu. Występujący w nim minister rolnictwa Robert Telus prezentuje uchwałę w sprawie emberga na ukraińskie zboże. - Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli, a my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu - przekazał minister.