- Cnotę straciliśmy, a rubla nie zarobiliśmy - miał mówić na jednym z zamkniętych posiedzeń klubu PiS Jarosław Kaczyński po przegranych wyborach w 2010 roku. Dziś to powiedzenie można minimalnie zmodyfikować, bo choć przed tymi wyborami PiS zastosował fortel, który dał mu dodatkowe mandaty, ostatecznie formacja Kaczyńskiego najpewniej pożegna się z władzą. Rubelka więc zyskali, ale cnotę stracili.

O co chodzi? Wybrani 15 października parlamentarzyści nie są zupełnie reprezentatywną grupą, przynajmniej z kilku powodów. Główny problem polega na sztywnie przydzielonej liczbie mandatów do konkretnego okręgu wyborczego. Przypomnijmy, że do rozdysponowania jest 460 miejsc w Sejmie. Już przed wyborami doskonale wiedzieliśmy, ile mandatów można objąć w jakim okręgu.

Wybory 2023. Brak korekty demograficznej zmienił układ sił

Dlatego też politycy kombinowali. Między innymi właśnie Jarosław Kaczyński został nieoczekiwanie "jedynką" w woj. świętokrzyskim - jak tłumaczyli jego partyjni podwładni, by zmaksymalizować zyski i zgarnąć dla PiS przynajmniej mandat więcej. Jak już pisaliśmy w Interii, ta sztuka się nie udała, ale faktem jest, że obecny system stwarza pokusę nadużyć.

Dlatego też - co wyłuszczał w Interii prof. Jarosław Flis - przed wyborami powinno dojść do tzw. korekty demograficznej. Polega ona na tym, że regiony, które się wyludniają, powinny tracić reprezentantów. A te, w których mieszkańców przybywa - zyskiwać.

Gdyby przed wyborami 15 października doszło do korekty demograficznej, o co wnioskowała PKW, zmiany objęłyby 21 okręgów - w niektórych byłoby do zdobycia więcej mandatów, a w niektórych mniej. Ostatnia taka korekta miała miejsce w 2011 roku, a nie zrobiono jej przed głosowaniem w 2015, 2019 i 2023 roku.

Specjaliści nie mieli wątpliwości, że brak korekty sprzyja partii władzy, bo to ona w regionach wiejskich i wyludniających się ma większe poparcie. Słabsze notuje natomiast w miastach, do których przeprowadzamy się od kilkunastu lat coraz chętniej. A to miejsca, w których lepsze wyniki notowała dotychczasowa opozycja.

Wybory 2023. Kto zyskał, kto stracił?

Jak wyliczył dr Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Hamburgu, przez brak zastosowania się do zaleceń PKW, czyli właściwego dostosowania liczby mandatów do wielkości okręgów wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość zgarnęło dodatkowe osiem mandatów. Jeden więcej otrzymała Trzecia Droga, a na braku korekty straciły: Koalicja Obywatelska (dwa mandaty), Lewica (trzy mandaty) i Konfederacja (trzy mandaty). Widać więc wyraźnie, że nowa reprezentacja sejmowa nie odzwierciedli właściwie układu sił na polskiej mapie politycznej.

- Jestem trochę zaskoczony skalą, bo jeszcze tego nie liczyłem. Jeśli to rzeczywiście osiem mandatów, to naprawdę dużo. Problem jest oczywiście palący, ale propozycje PKW dotyczące wyłącznie tej korekty są niewystarczające - mówi nam dr Maciej Onasz z Zespołu Badań Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego.

Strata przez PiS ośmiu mandatów sprawiłaby, że wszystkie partie opozycyjne (wraz z Konfederacją), byłyby zaledwie o dwa głosy od "magicznej" liczby 276. To większość kwalifikowana, czyli 3/5 głosów potrzebne do odrzucenia ewentualnego weta prezydenta.

Wybory 2023. Nowe propozycje podziału mandatów

Dr Onasz tłumaczy, że dziś mandaty dzieli się na bazie liczby mieszkańców, "ale to też niewymierne, bo inne dane posiada Państwowa Komisja Wyborcza, a jeszcze inne Główny Urząd Statystyczny".

- Problem jest dużo głębszy i dotyczy sposobu dzielenia mandatów między okręgami. W tych wyborach mieliśmy wielką różnicę w sile głosu między najsłabszym i najmocniejszym okręgiem. Różnica jeszcze się pogłębiła w stosunku do głosowania sprzed czterech lat - dodaje.

Ewentualne zmiany to jednak pieśń przyszłości. I wyzwanie dla nowej kadencji Sejmu.

Łukasz Szpyrka