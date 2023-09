W trakcie niedzielnej debaty wyborczej kandydatów do Sejmu doszło do niecodziennego zdarzenia. Polityk Koalicji Obywatelskiej Andrzej Domański, w odpowiedzi na jedno z pytań, wyjął pampersy. Położył je na pustym miejscu, na którym miał znajdować się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Polityk opozycji stwierdził, że "pusta mównica to dowód tchórzostwa PiS".