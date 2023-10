Zniszczone zaufanie

"To przykład tego, jak Polska oddziałuje na Europę, nie wspominając już nawet o ciągłych antyeuropejskich kampaniach w polskiej telewizji państwowej, tyradach polskich polityków przeciwko temu, co zachodnie czy też 'niemieckie’, które zniszczyły zaufanie europejskich polityków do Polski jako potencjalnego partnera" - dodaje niemiecki dziennikarz. Do tego, jak pisze, dochodzą blokady w ważnych sprawach, jak polityka migracyjna czy klimatyczna, albo niedawna afera wizowa.