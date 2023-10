Wybory 2023. "Polska wybrała zmianę"

"Partia PiS traci większość" - informował tuż po godzinie 21:00 drugi program niemieckiej telewizji publicznej ZDF. "Według pierwszych prognoz wybory wygrała proeuropejska opozycja i to pomimo tego, że kampania wyborcza w Polsce była obrzucaniem się błotem" - usłyszeli widzowie wieczornego wydania wiadomości. "Rządząca narodowo-populistyczna partia PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele używała wszelkich środków, aby obrzucić błotem kandydata opozycji, byłego premiera (Polski) Donalda Tuska" - wyjaśniała prezenterka ZDF. PiS "zarzucał Tuskowi bycie agentem Moskwy, przynajmniej Niemiec i z pewnością UE", ale "kampania ta najwyraźniej nie podziałała". Polska wybrała bowiem zmianę i "głosowała za Europą".

Relacjonując przebieg wyborów w Warszawie, ZDF pokazała zdjęcia Tuska śpieszącego do lokalu wyborczego i odpowiadającego na pytania dziennikarzy. "Jarosława Kaczyńskiego początkowo nawet nie zauważono. Najpotężniejszy człowiek w Polsce, szef prawicowo-nacjonalnej partii PiS przyszedł w milczeniu i w milczeniu odejdzie. Jeden z pierwszych dni od dawna, w których nie pomstuje na Tuska wykonującego rozkazy Niemiec i na Niemcy, wykonujących rozkazy Rosjan" - relacjonował ZDF. I dalej: " Po dwóch kadencjach PiS partia Donalda Tuska ma szansę rządzić. Polska wybrała zmianę".

Zwrot w stosunkach z Niemcami i UE

Według warszawskiej korespondentki telewizji zmiana władzy jest możliwa , ale jeszcze nie gwarantowana. Najpierw Mateusz Morawiecki będzie próbował utworzyć rząd, a jeśli nie powiedzie się to, parlament powierzy to zadanie Tuskowi. Nie wykluczony jest jeszcze trzeci scenariusz, a mianowicie próba podważenia przez PiS wyniku wyborów.

Wygrana Tuska oznaczałaby radykalną poprawę stosunków z Niemcami i UE, które za kadencji PiS bardzo się pogorszyły - prognozowała korespondentka ZDF. Dodała, że rządy Tuska oznaczałyby także odwrócenie reformy sądownictwa w Polsce. Nie zmieniłyby one jednak polityki migracyjnej Polski, bo również Tusk zapowiedział, że jest przeciwny przymusowej relokacji uchodźców. "Jedno jest pewne, (Tusk) byłby bardziej zdolny do kompromisu, bardziej godny zaufania i wyraźnie bardziej przystępnym dla Brukseli partnerem w negocjacjach" - komentowała korespondentka ZDF

Wygrana opozycji

Również dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") pisze o "wygranej partii opozycyjnych" i możliwej koalicji "centrowo-lewicowej". "Zmiana rządu w Warszawie wydaje się możliwa. Po ośmiu latach oznaczałoby to koniec rządów narodowo-konserwatywnego PiS, który głęboko zmienił kraj i doprowadził go do konfliktu z Komisją Europejskąw sporze o praworządność" - czytamy.