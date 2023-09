PiS opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy nawiązujący do niemieckich wpływów w Polsce. Nagranie zaczyna się od zdjęcia z satelity, które wskazuje na ambasadę Niemiec w Warszawie . W tle słychać "Cwał Walkirii" Richarda Wagnera - ulubionego kompozytora Hitlera.

W nagraniu występuje prezes partii Jarosław Kaczyński , który odbiera telefon z ambasady Niemiec w Warszawie. Tajemniczy mężczyzna mówi po polsku z wyraźnym niemieckim akcentem. "Guten Tag. Ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki, jak za pana premiera Tuska" - mówi pracownik ambasady. "Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły " - odpowiada Kaczyński i rozłącza się, po czym rzuca telefon na stół.

Pytanie w referendum

Spot wyborczy PiS nawiązuje do jednego z czterech pytań referendalnych , które brzmi: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Za rządów Donalda Tuska, w styczniu 2013 roku, weszły w życie przepisy ustawy o stopniowym podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat. Po przejęciu w 2015 roku rządów przez PiS uchwalono zmianę przepisów i ponowne obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Teraz partia Kaczyńskiego i prorządowe media przekonują, że to kanclerz Niemiec Angela Merkel kazała Tuskowi podnieść wiek emerytalny, a w nowy spot wyborczy sugeruje, że Berlin w dalszym ciągu naciska na Warszawę.