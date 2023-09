Mariusz Waras - znany też jako "M-City" - to trójmiejski twórca street-artowy. Jego murale i inne dzieła podziwiać można nie tylko w polskich miastach, lecz także w Berlinie , a nawet Dżakarcie.

Choć gros jego dzieł nawiązuje do urbanistycznych pejzaży, jego najnowszy "niewyborczy" projekt zwraca szczególną uwagę i budzi konsternację, bo w rzeczywistości artysta nie ubiega się o miejsce w parlamencie.

Wybory 2023. Znany artysta wywiesił w Gdańsku plakaty "niewyborcze"

Jak akcja Warasa ma się do Kodeksu wyborczego? Zgodnie z prawem umieszczanie jakichkolwiek plakatów na ścianach budynków, przystankach, tablicach, słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach czy latarniach jest możliwe tylko za pozwoleniem właściciela lub zarządcy budynku czy też terenu.

Wprawdzie banery artysty łudząco przypominają te kampanijne, to nie widać na nich żadnej nazwy partii ani hasła i nie podlegają przepisom wyborczym. Poza jego podobizną, nazwiskiem i cyfrą "1" widać także kod QR, który po zeskanowaniu przenosi wszystkich zainteresowanych performancem do instagramowego profilu twórcy.

Mariusz Waras tłumaczy performance. "Te banery są brzydkie i nijakie"

Czy więc akcja Warasa to reklama własnych mediów społecznościowych? W rozmowie z lokalnym portalem trojmiasto.pl artysta przekonuje, że celem jego akcji było zwrócenie uwagi na brzydotę i nijakość banerów polskich polityków.

"Od dłuższego czasu korciło mnie, żeby kreatywnie podejść do tych wyborów swoją własną osobą, zbudować narrację pasującą do całej tej wyborczej otoczki, jak na przykład źle zaprojektowany wzór, brak hasła wyborczego i nazwy partii. Zero istotnych informacji" - mówi w rozmowie trójmiejskim serwisem.