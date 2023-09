Wybory parlamentarne 2023. Emerytury stażowe. Premier: To realizacja wielkiej idei

"Tusk nakazał Polakom pracę do 67 lat! PiS obniżył wiek emerytalny, a teraz proponuje emerytury stażowe dla ciężko pracujących Polaków! 15 października zdecydujesz czy powróci przymus Tuska czy będziesz miał wolny wybór w sprawie emerytury" - przekazano w poście.

- Są ludzie, którzy od najmłodszych lat ciężko pracowali, bardzo często pracowali fizycznie w najróżniejszych zawodach. To dla nich chcemy wprowadzić emerytury stażowe . To realizacja wielkiej idei, idei pochodzącej z czasów Solidarności - mówi na nagraniu premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że emerytury stażowe to również "realizacja oczekiwań ciężko pracujących milionów Polaków". - To oni, codziennie rano, niekiedy przed świtem, wstają rano i budują naszą ojczyznę. To oni muszą mieć wybór. Muszą mieć szansę złapania oddechu - dodał.