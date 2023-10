Nie chcą PiS ani PO. Mówią o "normalnej Polsce"

To trzecia konwencja Bezpartyjnych Samorządowców, zorganizowana w podwarszawskich Szeligach. I zrobiona z podobnym rozmachem, co dwie poprzednie.

Kim są Bezpartyjni Samorządowcy pisaliśmy tutaj.

Scenografia przypominała tę z sierpniowej konwencji. Na środku hali stanął okrągły podest, na który kolejno wchodzili przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców, opowiadając o pomysłach programowych ugrupowania.

Także przemówienia były bardzo podobne do tych z sierpniowej konwencji. Bezpartyjni po kolei przypominali swoje propozycje programowe, które zaprezentowali po raz pierwszy latem.

Bezpłatna komunikacja jako pomysł w wyborach 2023

Zerowy PIT i bezpłatna komunikacji w całej Polsce to sztandarowe pomysły Bezpartyjnych. Tymoteusz Myrda mówił, że aby sfinansować bezpłatną komunikację w całej Polsce wystarczy odebrać 2 mld. zł. TVP. Dodawał, że taka komunikacja funkcjonuje już w wielu miejscach w Polsce, w których władzę samorządową sprawują Bezpartyjni Samorządowcy.

- To gwarancja bezpieczeństwa finansowego dla rodziny. I szansa na godne życie. Bo tego dziś potrzebujemy - mówił Myrda.

Wybory parlamentarne 2023. Postulat skrócenia kolejek do lekarzy

Pojawił się temat skrócenia kolejek do lekarzy, o "mądrej adaptacji" do polskich warunków lekarzy zza granicy, o 13-miesięcznym stażu dla nich, po których zdawaliby egzamin. Jeśli go nie zdadzą, to wracają na kolejne 13 miesięcy stażu.

Jakub Szczepański, z zawodu lekarz, mówił też o konieczności wprowadzenia elektronicznego systemu zapisów do lekarzy i konieczności poprawy opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Konwencja Bezpartyjnych Samorządowców w Szeligach k. Warszawy. Bezpartyjni po raz pierwszy startują w wyborach parlamentarnych / Wojciech Olkuśnik / East News

Pojawił się temat dostępności żłobków i przedszkoli, a także zdrowych i bezpłatnych posiłków w szkołach dla wszystkich uczniów. Taki program żywienia dzieci ma kosztować 10 mld. złotych. Edukacyjny bon rozwojowy 1200 zł. na każde dziecko, który postulują Bezpartyjni, ma działać jak bon turystyczny, czyli być do wykorzystania na konkretne zajęcia dodatkowe, ale też wizyty u specjalistów.



Cele Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach 2023

Konwencja miała za zadanie pokazanie wszystkim obserwatorom, że samorządowcy, choć dotąd działali lokalnie, podchodzą do wyborów parlamentarnych 2023 na poważnie. Cały czas powtarzają, że liczą na przekroczenie progu wyborczego 5 proc.



Publikowane w mediach sondaże na razie nie potwierdzają jednak ich entuzjazmu. Niektóre z pojedynczych sondaży dają Bezpartyjnym 3,9 proc. (United Surveys dla Wirtualnej Polski, zdecydowani wyborcy). Według innych (Kantar dla TVN) mogą liczyć na 2 proc. poparcia.

Marcin Palade, politolog, zajmujący się geografią wybroczą i analizą sondaży wyliczył, że wedle średniej z pięciu ostatnich, październikowych, sondaży Bezpartyjni mogą liczyć na 3 proc. poparcia.

Przekroczenie progu 3 proc. da im możliwość uzyskania subwencji z budżetu państwa, ale dopiero przekroczenie 5 procent pozwoli wprowadzić posłów do Sejmu. Ze sceny Krzysztof Maj kandydat Bezpartyjnych do Sejmu, członek zarządu województwa dolnośląskiego i prowadzący sobotnią konwencję przekonywał, że jest to w ich zasięgu.

Bezpartyjni mówią o wyniku 6-7 proc. w wyborach 2023

A to, co dziś słyszy na temat Bezpartyjnych przypomina mu to, co słyszał w 2018 roku, gdy Bezpartyjni wystartowali w wyborach samorządowych. - Wtedy w 2018 roku, mówili nam, że nie mamy liderów. Pytali, kto jest waszym wodzem. Odpowiadaliśmy, że my wszyscy jesteśmy liderami. I wtedy osiągnęliśmy wynik 5,21 proc. a mówili, że będą dwa procenty. Dzisiaj mamy listy w całym kraju, sondaże dają nam prawie 4 proc. więc pomyślcie jaki będzie wynik? - mówił Krzysztof Maj.

Wytykał, że Bezpartyjni są pomijani przez TVP, bywają zapraszani jedynie do regionalnych mediów. - Pomimo tego, jestem dziś przekonany, że sześć czy siedem procent jest możliwe - stwierdził. - Dzisiaj Polska ma dwa wyjścia. Albo głosować na tych, co są już w parlamencie, albo na tych, którzy są świeżością, mają pomysły, co zrobić. 15 października wyślemy polityków w kosmos i 15 października zameldujemy się w parlamencie - zapowiedział.

***

