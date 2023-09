Zdaniem szefa rządu zarówno woj. warmińsko-mazurskie, jak i " wiele obszarów III Rzeczypospolitej miało również inne miano , charakteryzowało się piętnem, stygmą przez dziesięciolecia". - To były tereny opuszczone dla inwestycji, tereny nieuzbrojone, gdzie brakowało dróg dojazdowych, a to jest potężny kawał Polski - mówił Mateusz Morawiecki, po czym wymienił programy inwestycyjne, jakie wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości .

- Program dla ziem popegieerowskich był tym, który jak odwiedzałem gminy to widziałem, bardzo wyraźnie, że charakteryzuje się największym impulsem rozwojowym - dodał premier.

Wybory 2023. Mateusz Morawiecki w Szczytnie

- Jestem szczęśliwy, że te ziemie, które były pogłębione w marazmie, w letargu, które były tam wepchnięte przez politykę Balcerowiczowsko-Tuskowską. Nie będę tutaj mówił językiem politycznym, ale wiecie o co chodzi. Te ziemie były zapomniane i wiedzą to wszyscy gospodarze tych ziem niezależnie od barw politycznych. Na te ziemie spadły krople ożywczego deszczu - mówił Morawiecki.

Jak dodał premier, w ramach programu będą przyznane kolejne miliardy złotych, które stworzą perspektywy rozwojowe. - Dla nas nie ma Polski A i Polski B, a w tym przypadku to wielu mówiło o Polsce C i używało dalszych liter naszego alfabetu. Chcemy, aby Polska rzeczywiście była jedna , aby ta ziemia, która była zapomniana charakteryzowała się pięknem - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu oświadczył, że jego marzeniem jest, aby określenie "gminy popegieerowskie" było definicją historyczną, a nie opisem społecznym, czy gospodarczym. - I to się na naszych oczach dzieje. Jedynym gwarantem, że tak się będzie dalej działo jest ten rząd, który reprezentuje Polskę solidarną, Polskę, która ma wizję Rzeczypospolitej Solidarnej . Jak ktoś nie wierzy, to niech pomyśli, czy były takie programy wcześniej, które wam samorządowcom dawały takie możliwości rozwojowe - kontynuował premier.

Wybory parlamentarne 2023. Morawiecki złożył obietnicę

Dodał, że rozwój okolicy jest ważny, aby ludzie nie wyjeżdżali do innych miast np. na studia i żeby chcieli wracać do Szczytna, nie jako turyści, ale jako mieszkańcy, przedsiębiorcy. - To jest moje zobowiązanie, jeżeli taka będzie decyzja wyborców. Wiem, jak dalej zarządzać finansami publicznymi, żeby już nikt nie mówił, gdzie są te pieniądze zakopane, "nie ma pieniędzy i nie będzie". A dla kogo nie będzie? Dla takich gmin jak wasza - dodał.