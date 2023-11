Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. nowego rządu

- To, co wyprawa Morawiecki to żenujący spektakl. Panie Morawiecki, trzeba mieć resztki honoru. Niech się pan zastanowi, co pan wyprawia. Tak skamleć o to, by ktoś chciał się spotkać. Niech się Morawiecki zastanowi, jak się szybko spakować i wynieść z KPRM, bo pierwszy okres nowej władzy to będzie rozliczanie także tego, co wyprawiał Morawiecki i jego ludzie - powiedział polityk KO.