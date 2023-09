W dalszej części przemówienia zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w związku z napiętymi stosunkami między Warszawą i Kijowem. - Panie prezydencie, niech pan nie waży się obrażać Polaków - ostrzegał. - Będziemy zawsze bronić naszego interesu i naszego dobrego imienia - dodał.

Premier w Kraśniku. Mówił o "Zielonej granicy" Agnieszki Holland

Odniósł się także do problemu nielegalnej migracji i znowu zaatakował opozycję. - Lampedusa to przyszłość Polski, gdyby rządziło PO - zwracał uwagę Morawiecki. Polityk przekonywał zgromadzonych, że "trzeba iść na referendum i głosować".

Mateusz Morawiecki ostro do Olafa Scholza: Nie wtrącaj się

W kwestii obrony granic Mateusz Morawiecki nawiązał do wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholza . Polityk mówił o "ewentualnych nieprawidłowościach" w wydawaniu wiz przez Polskę. - Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy - ostrzegał szef rządu. Dodał, że Scholz "albo został źle poinformowany, albo gra nieświadomie w orkiestrze PO". - Sprawdźcie, czy wy macie szczelne granice - podkreślał.

W wystąpieniu premiera nie zabrakło odniesień do lidera opozycji. Donald Tusk został przedstawiony jako "niebezpieczny człowiek, który nie zasługuje na drugą szansę". - Uważajcie na lisa farbowanego, bo się zakrada do polskich kurników - mówił do zgromadzonych.