We wtorek wieczorem na antenie Polsat News polityk zapowiedział, że w środę przed południem złoży nieoczekiwaną propozycję. - Absolutnie nikt nie spodziewa się tego, co powiem. Czegoś takiego w polskiej polityce wcześniej nie było - mówił w "Gościu Wydarzeń" .

- Natomiast nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było więcej. Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości na słupy - mówił Mentzen i wyjaśnił, że te nagrania zginęły. - Nie wydaje się wam dziwne i niepokojące, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego? - pytał odbiorców jeden z liderów Konfederacji i sugeruje, że ktoś może szantażować premiera ujawnieniem jego wypowiedzi.

Mentzen oferuje milion złotych na nagranie Morawieckiego. Chodzi o aferę podsłuchową

- Przede mną leży milion złotych . To nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania , na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy - mówił polityk i wskazał na rozłożone na stole pliki banknotów.

Zaznaczył, że nie interesuje go sposób, w jaki dana osoba wejdzie w posiadanie dowodów i zachęca do przesłania mu fragmentu nagrania do weryfikacji na adres mailowy okupzamorawieckiego@proton.me.