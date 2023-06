- Youtuber, tik-toker patostreamer, który ma wpływ na skład sędziowski finału piłkarskiej Ligi Mistrzów - zapowiedziała prowadząca konwencję.

W największym skrócie zaprezentuję wam nasz program: żeby w Polsce było lepiej trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, PiS, PO, TVP i TVN! - mówi.

Ale zaraz potem dodał: - To był żart!

- Obecne prawo podatkowe jest trupem. Nie da się go poprawić. Trzeba wprowadzić nowe, co proponujemy. Wywalamy wszystko! Nasz projekt ma 40 stron - zachwala Mentzen ze sceny.

Mentzen o niskich podatkach dla polskich firm

Co obiecuje polityk Konfederacji?

To m.in. dwa progi podatkowe 12 i 19 proc., kwota wolna od podatku - 12-krotność płacy minimalnej. Ulga kredytowa: zgodnie z nią odsetki do kredytu zmniejszają podatki.

Metnzen mówi o ograniczeniu obowiązku prowadzenia księgowości oraz uproszczeniu kosztów uzyskania przychodów.

Według Mentzena Konfederacja chce niskich i prostych podatków dla polskich firm, a wysokich dla wielkich korporacji. Ma to pomóc "w ograniczeniu transferu zysków przez międzynarodowe korporacje".

Polityk Konfederacji stwierdził, że ZUS to "największa piramida finansowa w Polsce".

- Ten patologiczny system doprowadzi miliony ludzi do biedy. I jak dodał ZUS dla przedsiębiorców powinien być dobrowolny, a obecnie jest "haraczem".

Mentzen: Koniec z rozdawnictwem!

Metzen powiedział, że w pierwszym dniu jako minister finansów zwolniłby całe kierownictwo resortu.

- Jak tylko wejdę do Ministerstwa Finansów, zlikwiduję podatek od spadków i PCC od mieszkań. Do wywalenia pierwszego dnia jest też podatek Belki do zysków z akcji i obligacji - zapowiedział.

Polityk Konfederacji chce ograniczenia "rozdawnictwa" z budżetu państwa.

- Koniec z tym, by politycy kupowali wyborców za nasze pieniądze. Czas na likwidację 13 i 14 emerytury, likwidacji 300 plus. Nie będzie żadnej waloryzacji 500 plus - zapowiedział.

Grzegorz Braun: Stop ukrainizacji Polski

Po Sławomirze Mentzenie na scenę wszedł Grzegorz Braun.

Braun tradycyjnie zaczął wystąpienie od "szczęść Boże".

Zdjęcie Grzegorz Braun podkreślił konieczność ochrony polskiej racji stanu przez ukrainizacją oraz banderyzacją / Albert Zawada / PAP

- Ten rok będzie wspominany jako "ów rok", w którym dokonał się przełom. Nasi wrogowie to wrogowie Polski, wrogowie Polaków, wrogowie wolności. Mówię do państwa spod znaku korony, jako monarchista i jako demokrata praktykujący ale nie wierzący - rozpoczął.

- Warto, żebyśmy nie zapominali o korzeniach i źródłach. Musimy utrzymać własne państwo. Sięgamy po wolność, godność, normalność i suwerenność dla naszych obywateli. Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą naszych dzieci uczyć i wychowywać dewianci i nie będzie rada kołchozowa UE tłumaczyć nam, jak mamy się rządzić we własnym państwie. Stop segregacji sanitarnej, stop ukrainizacji Polski i stop banderyzacji polskiej racji stanu - zapowiedział Braun.

