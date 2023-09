Sławomir Mentzen powiadomił w swoich mediach społecznościowych, że Meta zdecydowała się na usunięcie jego konta na Instagramie. Polityk Konfederacji wskazał, że doszło do tego "na niecałe 30 dni przed wyborami, w środku kampanii wyborczej".

Podał również liczbę obserwatorów, jaką udało mu się zgromadzić na platformie - było to 340 tys. użytkowników. "W zasadzie tyle samo co Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda. Spośród polityków tylko Rafał Trzaskowski miał wyraźnie więcej obserwujących od nas".

Sławomir Mentzen stracił konto na Instagramie. Wcześniej wrzucił nagranie pomnika Krzysztofa Jarzyny

Jak dodał, Meta nie przedstawiła mu powodu, dla którego pozbawiono go profilu w mediach społecznościowych. Nie wskazano również treści, która w ocenie platformy mogła naruszać zasady regulaminu. "Jedyny komunikat sugerował, że udostępniam niebezpieczne treści, takie jak popieranie przemocy, ataku terrorystycznego czy wspieranie aktywności kryminalnej, takiej jak handel ludźmi" - poinformował Mentzen, a każdy z przywołanych przykładów opatrzył znakiem zapytania.

Współprzewodniczący Konfederacji podał, że to niejedyny przypadek, kiedy miał problem z dostępem do Instagrama. Jak czytamy, jego konto było wielokrotnie zawieszane, jednak po weryfikacji przywracano mu dostęp. "Po ostatnim zawieszeniu zdążyłem tylko umieścić film z pomnikiem Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, którego przedstawiłem, jako szefa wszystkich szefów. Może właśnie to Meta uznała za wspieranie aktywności kryminalnej? Nie wiem" - przekazał we wpisie.

Mentzen wskazał, że ciężko mu uznać, iż usunięcie konta w mediach społecznościowych nie ma żadnego związku z polityką. Zaznaczył, że "kogoś bardzo bolało" to, że udostępniane przez niego treści generują spore zasięgi, a tym samym trafiają do młodych ludzi.

Współprzewodniczący Konfederacji: Jest nadzieja, że uda się wywrócić stolik

We wpisie czytamy również, że w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, walka systemu z politykami Konfederacji "staje się brutalniejsza". Sławomir Mentzen podał kilka przykładów, aby zobrazować, że - w jego ocenie - jego ugrupowanie nie może prowadzić kampanii wyborczej w taki sam sposób, jak pozostałe partie.

"W pierwszym półroczu 2023 TVP udostępniła politykom PiS 250 godzin czasu antenowego. Konfederacji 0 sekund. Teraz Meta dołączyła do TVP, troszcząc się o to, żeby wyborcy przypadkiem o Konfederacji zbyt wiele się nie dowiedzieli. W tej samej drużynie grają też spółki należące do samorządów, które odmawiają nam wynajęcia sal na spotkania w wyborcami, a jak już nawet podpiszą umowę, jak ostatnio w Poznaniu, to się z niej potem bezprawnie wycofują. A wszystko to oczywiście w duchu tolerancji, demokracji i wolności słowa" - wyliczał w serwisie X.

Polityk Konfederacji wspomniał również, że Meta nie zwraca uwagi na to, że oszuści posługują się jego wizerunkiem w kampaniach reklamowych. Podał, że pojawiają się grafiki, na których widać, jak jest aresztowany.

"Jak zawsze w takiej sytuacji, pojawi się w komentarzach mnóstwo niezbyt rozgarniętych osób, które stwierdzą, że rynek zweryfikował, prywatna firma może robić sobie, co chce etc. No nie. Wolny rynek polega na tym, że podmioty mogą zawierać ze sobą umowy bez ingerencji państwa" - tłumaczył Sławomir Mentzen.

Stwierdził także, że stosował się do regulaminu wyznaczonego przez Metę, a sama platforma nie ma prawa go łamać. Kończąc swój obszerny wpis współprzewodniczący Konfederacji dodał, że nie zważając na wszelkie próby utrudniania działalności jego partii, "dalej będzie uparcie twierdził, że wreszcie jest nadzieja na to, że uda mu się im ten stolik wywrócić".

Wybory parlamentarne. Zobacz więcej informacji:

***

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE. Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i śledź aktualne informacje w trakcie kampanii wyborczej!