Premier Mateusz Morawiecki udał się do Mysłowic (woj. śląskie), gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta.

- To ostatnia prosta. Za osiem dni wybory, za sześć dni cisza wyborcza. Musimy pokazać naszą patriotyczną moc! - rozpoczął premier, wywołując poruszenie na sali.

Wybory 2023. Mateusz Morawiecki: Pokonaliśmy "upiora III RP" i "zmorę liberałów"

Szef rządu nakreślił trzy możliwe scenariusze po 15 października. - Pierwszy z nich to Polska sprawiedliwa i równych szans; to Polska, która nie kłania się obcym i twardo realizuje swój interes na arenie międzynarodowej. To scenariusz wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość - powiedział premier.