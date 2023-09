Premier Mateusz Morawiecki w swoim codziennym podsumowaniu kampanijnym odniósł się do "afery" z chlebem na konwencji KO w Tarnowie. Szef rządu nawiązywał do oskarżeń pod adresem Donalda Tuska o brak szacunku dla bochenka pozostawionego obok pojemników na segregowanie śmieci. - To bardzo wymowne, brak szacunku do chleba po stronie liberałów, ta prześmiewczość - komentował premier.