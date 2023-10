Sasin: Organizatorzy okłamali Polaków

- To pokazuje całkowitą hipokryzję ze strony organizatorów, brak szczerości, fałsz, kłamstwo. To, co zawsze charakteryzowało PO - mówił Sasin.

Minister nawiązał również do informacji Interii, która dotarła do dokumentów złożonych w stołecznym ratuszu. W zawiadomieniu o zgromadzeniu pod hasłem "Marsz Miliona Serc" założono, że weźmie w nim udział 100 tys. osób.

Konwencja PiS i marsz opozycji w Warszawie. "Jakby porównywać śliwki z jabłkami"

Sasin pytany o konwencję PiS w katowickim spodku, stwierdził, że to zupełnie inne wydarzenie. - Jakby porównywać śliwki z jabłkami. My w żadnym wypadku nie rywalizowaliśmy na frekwencje - odrzekł.

- System Tuska opierał się na wielkim rabunku Polaków i dbałości o interesy rosyjskie i niemieckie. I to wróci - stwierdził polityk i dodał: "Nie atakujemy Tuska. Pokazujemy, co uosabia Donald Tusk, jaki system". - Daleko nam do poziomu ataków, które prezentują Tusk i PO w stosunku do nas - uznał minister.