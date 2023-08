Listy PiS na wybory. Mariusz Kamiński startuje w Chełmie

- Wynika to z tego, że jest to okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części granica z Ukrainą - tu problemu nie ma. Ale jakie są problemy na granicy z Białorusią to państwo wiedzą - mówił Jarosław Kaczyński.