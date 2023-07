"Przez ostatni rok wydarzyło się w moim życiu bardzo wiele zarówno wspaniałych, jak i trudnych momentów. Chciałam szybko i intensywnie zbudować coś, na co nie miałam wystarczających zasobów. Myślałam, że sama idea i wiara w to, co się robi wystarczy" - przekazała.

Marianna Schreiber nie weźmie udziału w wyborach

Jak dodała, jej partia Mam Dość 2023 jest wciąż w trakcie rejestracji. "Myślałam, że w ciągu roku mi się uda. Zatem nie wezmę udziału w tegorocznych wyborach" - napisała.

W oświadczeniu żona posła PiS powiadomiła, że w ostatnim czasie na swojej drodze trafiła na osoby, które chciały wykorzystać ją do ataku na jej męża. "Nie mogę tego zaakceptować" - przekazała.

"Chciałabym służyć Ojczyźnie i to właśnie z tym wiążę swoją najbliższą przyszłość. Wiem, że to się wiąże jednocześnie z brakiem prowadzenia działalności publicznej" - czytamy w oświadczeniu.