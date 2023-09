Marek Suski zdradził, na kogo zagłosuje. "Wybaczcie państwo"

Prowadzący wtrącił uwagę, że "to podobno przynosi pecha". - No tak, to prawda. Może i podobno, ale ja nie wierzę w takie przesądy - odpowiedział z uśmiechem na twarzy poseł partii rządzącej.