Donald Tusk zapowiedział, że Platforma Obywatelska zrywa z bojkotem telewizji państwowej . - Zdecydowaliśmy, żeby nasze posłanki i posłowie przekroczyli próg tego miejsca i uczestniczyli w audycjach i programach propagandowych telewizji rządowej, żeby móc wykorzystać każdą okazję, żeby odbiorcy telewizji rządowej mogli usłyszeć prawdę - ogłosił były premier we wtorek rano.

Jego wystąpienie zakłóciła obecność Michała Rachonia - twórcy programu "Reset", prowadzącego program "Jedziemy". Pracownik stacji, przerwał wystąpienie Tuska i zaczął zadawać nieustannie pytania o Angelę Merkel oraz Władimira Putina. Drogę do byłego premiera zagrodzili mu politycy PO.

"Jak na moje spotkanie przyszła poseł PO - osobiście dałem jej mikrofon. Tusk i jego rosyjsko podejrzani ludzie fizycznie odpychają dziennikarza na konferencji prasowej, którą sam zwołał. Jest przyzwyczajony tylko do swoich lizusów i śpiewania mu sto lat w telewizji " - napisał na Twitterze Patryk Jaki (Suwerenna Polska).

" Tusk staje obok prawej ręki stanu wojennego Josepha Goebbelsa i mówi o wolności słowa. Dodatkowo biega gość od biznesu z Rosjanami (...). To nie Monty Python, tylko największe zagrożenie dla polskiej demokracji - Tusk i jego ferajna" - wtórował partyjnemu koledze Jacek Ozdoba (Suwerenna Polska).

Stracie Tuska z Rachoniem przed TVP i lawina komentarzy

" Tusk, który nie ma odwagi przyjść do programu "Strefa starcia" organizuje komiczne przedstawienie przed siedzibą TVPinfo" - dodał Jan Mosiński (PiS). "Strasznie potężna chłopina Michałek i Redaktor Rachoń" - ironizował poseł PiS Piotr Kaleta.

"Pan Rachoń już nawet nie potrzebuje przebrania , żeby wszyscy wiedzieli kim jest" - dodał Bartosz Arłukowicz. Europoseł PO nawiązał w ten sposób do dawnego happeningu Rachonia, z czasów gdy był młodym działaczem PiS.

"Pycha kroczy przed upadkiem. Zobaczcie jak zachował się od wyjścia z budynku pan Rachoń. On się tam musi czuć tak bezkarnie, jak to tylko możliwe. To już ostatnia faza" - napisał Artur Dziambor, prezes Wolnościowców i były poseł Konfederacji.