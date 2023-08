Odkąd lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ogłosił, że będzie "jedynką" w Koninie z list Koalicji Obywatelskiej, spłynęła na niego fala krytyki ze strony partii rządzącej. Paweł Kukiz nie dołączył jednak do polityków partii, z którą sympatyzuje, lecz stanął po stronie Kołodziejczaka. - Będę go trochę usprawiedliwiał. Jeśli ma czyste intencje i chce coś zrobić, to, żeby się dostać do Sejmu, musi do kogoś dołączyć - mówił lider Kukiz'15. Michał Kołodziejczak nie pozostał dłużny i równie miło odniósł się do słów posła.