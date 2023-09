"Kraj Wybiera", czyli Interia w terenie. Konstruujemy mapę wyborczą z najciekawszymi - naszym zdaniem - punktami na mapie, zastanawiamy się, jak i dlaczego właśnie tak, głosują mieszkańcy.

Byliśmy w Przytułach - to wieś w woj. podlaskim. Jej historyczne początki sięgają XIV wieku. W tym cichym zakątku wiejskie uliczki prowadzą do malowniczych pól i lasów, gdzie przyroda rozkwita w pełni swego piękna. Mieszkańcy, mimo oddalenia od większych miast, starają się cieszyć swoją codziennością.

W 2019 roku w gminie Przytuły oddano łącznie 868 ważnych głosów. Przytłaczająca większość, bo 746 z nich (85,94 proc.), powędrowała do kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu, z 58 głosami (6,68 proc.), uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicja Obywatelska zajęła czwarte miejsce z poparciem rzędu 2,42 proc. Przed nią była Konfederacja, która zdobyła 3 proc. głosów.

- Nasza gmina jest gminą typowo rolniczą. Jak był jeszcze PSL, to większość ludzi głosowała na PSL. Większość to katolicy. Myślę, że stąd wynikają te preferencje wyborcze - mówi redaktorowi naczelnemu Interii Piotrowi Witwickiemu jedna z mieszkanek gminy.

Czemu głosują na PiS? Dodatki i spełnione obietnice

Wyborcy w Przytułach przyznają, że mają zaufanie zarówno do PiS, jak i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - To rzetelny człowiek, który obiecuje i daje. Będą głosować na niego. Powinni to zrobić - mówi jeden z rolników.

Mieszkańcy jasno opowiedzieli się tym samym, po której stronie sporu politycznego stoją. - Tusk może wszystko zabrać to, co dało Prawo i Sprawiedliwość. On zabierze - słyszymy.

W czasie, gdy cała Polska mierzy się z inflacją i wzrostem cen, Przytuły pozostają bastionem partii rządzącej. - U nas jest mniej odczuwalne to, co się dzieje w większych miastach, te wahania i spadki. Tu wielu ludzi produkuje sobie mleko, warzywa, owoce. Inflacja i jej skutki są mniej odczuwalne - mówi jedna z mieszkanek.

- U nas jest specyficzne środowisko. Jest niewiele miejsc pracy, wiele jest indywidualnych gospodarstw rolnych - słyszymy.

Dlaczego głosują na PiS? - Chyba lubią tą partię. Ja nie wiem, nie jestem taki polityk - mówi jeden z mężczyzn.

WIDEO: "Kra Wybiera" w Przytułach. Zobacz rozmowy z mieszkańcami

Czy we wsi Przytuły PIS utrzyma władzę? / Piotr Witwicki / INTERIA.PL

Przytuły: Rekordowy wynik PiS

Mieszkańców nie zniechęca także kryzys zbożowy. - Zboże sprzedałem po cenie, jaka była. Nie trzymałem, po co trzymać? Kryzysu nie było. Trzymali zboże jak było po 120 zł (za 100 kg - red.). Po 200 by było i by jeszcze trzymali - mówi jeden z rolników.

PiS w gminie cieszy się poparciem nawet wśród młodych wyborców. Mieszkańcy przyznają, że wiodącą telewizją jest na wsi telewizja publiczna.

Mimo to, Piotrowi Witwickiemu udało się znaleźć mieszkankę, która głosuje wbrew panującemu w Przytułach trendowi. - Dodatki, 500 plus, 800 plus, one są ważne dla tych ludzi. Ludzie są przekupni, znaczy ważne są chyba te dodatki dla ludzi - mówi. Jak jej się żyje w bastionie partii rządzącej? - Czuję się dobrze. Szanuję ludzkie wybory. Każdy ma prawo do swojego osądu - odpowiada.

Inna z mieszkanek przewiduje, że wynik październikowych wyborów będzie w Przytułach porównywalny z tym z 2019 roku. - Jak rozmawia się z ludźmi, to oni dalej opowiadają się za swoimi upodobaniami, nie zmieniają ich - mówi.

- To są trudne wybory. Naszym obowiązkiem jest to, żeby na nie iść - mówi inna z mieszkanek.

