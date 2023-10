- Zostało osiem dni do zamknięcia lokali wyborczych (...) to tak mało czasu, który dzieli nas od Polski, w której u steru nie będzie przestraszonego, jedynego człowieka. Będziecie mieli uśmiechniętych, współpracujących liderów Trzeciej Drogi, ale także liderów całej demokratyczniej opozycji - mówił Szymon Hołownia podczas konwencji Trzeciej Drogi w Krakowie. Dodał, że do naprawy Polski potrzeba "kleju i herbaty". - Klej, żeby skleić społeczeństwo, a herbaty, żeby wspólnie zacząć ją pić, żeby ze sobą rozmawiać. - Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS - stwierdzi z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.