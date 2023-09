- Zaczynamy wielki marsz do zwycięstwa . Trzecia Droga prowadzi do zwycięstwa wyborczego, zwycięstwa dobra nad złem, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem, tych wszystkich rzeczy, którym trzeba przywrócić wartość - stwierdził.

- Trzecia Droga to gwarancja. To nie puste obiecanki, przedwyborcze pitu-pitu. To nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy sobie rozrzucać przed wyborcami. Tego wszystkiego mieliśmy już dość przez ostatnich 30 lat - przekonywał.