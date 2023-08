- Program PiS poznamy wcześniej, ponieważ on już jest ukończony. Na najbliższej konwencji, którą zaplanowaliśmy na 9 września, chcemy też pokazać główne punkty programu, zainspirować Polaków, pokazać naszą wizję - przekazał Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w lipcu w rozmowie z i.pl zapowiedział, że program partii zostanie przedstawiony po wakacjach, oraz że obejmie on "kolejne osiem lat".

Ponadto, jak dodał portal, prezes PiS w rozmowie z i.pl zapowiedział, że w ostatniej części programu będą dwa elementy. - Czyli część retrospektywna, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski, oraz element prospektywny, czyli dalsze rozwijanie najnowocześniejszej gospodarki - podkreślił.