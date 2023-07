Konwencja Nowej Lewicy. "Oskarżamy PiS"

Po godz. 10 w Warszawie rozpoczęła się konwencja Nowej Lewicy. Politycy zaprezentowali "raport dotyczący nieprawidłowości w Polsce za rządów PiS". Głos zabrali m.in. Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, Magdalena Biejat i Anna-Maria Żukowska.

- Pół roku temu zaprosiłem do współpracy znakomitych prawników i znakomite prawniczki i tak powstała ekipa prawna Lewicy, który przez kilka miesięcy ciężko pracował, aby zmonitorować i aby wykryć wszystkie nieprawidłowości, które zadziały się w państwie PiS przez ostatnie osiem lat. Celem tej grupy było przygotowanie raportu. Zapowiedziałem, że do końca czerwca ten raport się ukaże i właśnie dzisiaj go prezentujemy - powiedział Krzysztof Śmiszek podczas konwencji Lewicy w Warszawie.

- PiS pozostawi po sobie nie tylko prawne bagno, nie tylko chaos prawny, nie tylko zdemolowane publiczne instytucje czy wyprowadzone fundusze publiczne. Najgorszą rzeczą, jaką pozostawią po sobie funkcjonariusze PiS i władza PiS, to zaufanie do naszej młodej demokracji. Dzisiaj będziemy wskazywać konkretne sytuacje i konkretne osoby, które naszym zdaniem naruszyły praworządność, naruszyły Konstytucję, naruszyły przepisy prawa, ale chcę zaznaczyć z całą mocą, politycy i polityczki Lewicy nie będą wchodzić w role ani sądów, ani prokuratur - kontynuował wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Jak dodał, "dziś Lewica robi pierwszy krok w stronę przywrócenia odpowiedzialności władzy, odpowiedzialności politycznej, odpowiedzialności moralnej i odpowiedzialności prawnej".

Śmiszek: Lewica w nowym Sejmie powoła komisję sprawiedliwości

- Lewica w nowym Sejmie, w ciągu pierwszych kilku dni nowego Sejmu, złoży projekt ustawy, który powoła komisję sprawiedliwości, komisję prawa. Zadaniem tej komisji będzie zbadanie naruszeń prawa stanowiących zagrożenie dla demokracji ósmej i dziewiątej kadencji Sejmu. Oprócz tego wskaże ona osoby, które dopuściły się tych naruszeń. Zakres działania komisji musi objąć także badania zagrożeń dla demokracji - stwierdził Krzysztof Śmiszek.

W skład komisji miałyby wejść "osoby zaufania publicznego, niezaangażowane politycznie, bezstronne, cieszące się szacunkiem społecznym i mające doświadczenie w służbie na rzecz państwa". - Nie będą mogli być do niej powołani czynni politycy - dodał wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Kolejni politycy Lewicy w trakcie swoich wystąpień oskarżali czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy: Andrzeja Dudę, Beatę Szydło, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę, Annę Moskwę, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Łukasza Szumowskiego, Beatę Kempę, Marka Kuchcińskiego, Michała Wosia oraz Daniela Obajtka.

