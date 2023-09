Paweł Kukiz zwrócił się w wulgarny sposób do jednego z użytkowników portalu X (dawniej Twitter). "No to jak Ryszard? Mogę cię w..., miłośniku disco polo?" - napisał polityk. Wpis kandydata do Sejmu z opolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości wzbudził ogromne kontrowersje.