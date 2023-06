"Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty" - napisał na Twitterze Borys Budka.

Dodał, że rząd PiS "wspiera przemysł nienawiści", a "łajdactwo stało się znakiem firmowym". Arłukowicz: Propaganda PiS-owska, która się leje od rana do nocy mało mnie interesuje W programie "Gość Wydarzeń" Bartosz Arłukowicz został zapytany przez Piotra Witwickiego o transparent i stwierdził, że nie widział go. - Nie wiem czy taki baner był. Ja widziałem banery mówiące o tym, że ludzie chcą zmiany, wygranych wyborów, żeby PiS odsunąć od władzy. Ludzie chcą normalności. Nie chcą, żeby policja lała pałkami kobiety, chcą bezpiecznie rodzić, chcą szczęśliwie żyć, mieć mniejszą inflację i mniejsze ceny paliwa - wyliczał. - To są oczekiwania ludzi, a ta propaganda PiS-owska, która się leje od rana do nocy mało mnie interesuje. Będziemy robić swoje. Idziemy wygrać wybory - zaznaczył. Bartosz Arłukowicz stwierdził, że to "pewnie nie dobrze", iż taki transparent pojawił się na wiecu. - Wylewają się emocje. To, że ktoś nazywa ludzi 'gorszym sortem', 'elementem animalnym' to wszystko jest dozwolone. Czyli, jak ktoś wszedł do środka i trzyma transparent, musi się z tego tłumaczyć? A Kaczyński może formalnie, na spotkaniu publicznym nazywać ludzi 'gorszym sortem' - dodał. - Nie ma przypadku w tym, że pan poseł nawet nie próbuje się odciąć, tylko próbuje to tłumaczyć i porównywać rzeczy nieporównywalne - skomentował wypowiedź Arłukowicza Patryk Jaki z Suwerennej Polski. - Rozumiem, że Jarosław Kaczyński może krzyczeć 'zamordowaliście mi brata' i oskarżać o to pół Polski, oskarżać przeciwne partie, Tuska, Sikorskiego. A pojawia się jakiś baner, o którym nie mam zielonego pojęcia i jest pretensja - powiedział Arłukowicza. - Ja gdybym miał taki transparent za sobą, to bym przeprosił, a pan ma z tym problem i to są fakty - odpowiedział Patryk Jaki.