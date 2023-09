W rozmowie z PAP Ryszard Terlecki przekazał, że za kilkanaście dni Prawo i Sprawiedliwość znów zorganizuje " duże wydarzenie ", nie chciał zdradzić dokładnej daty ani miejsca konwencji. - Spotkamy się tuż przed wyborczym finałem, ale program jest już zarysowany . To ważne, żebyśmy ten program przybliżyli Polakom. Dzisiaj nie było na to czasu, bo trzeba było przedstawić całość naszej wizji przyszłości , ale szczegóły też mają duże znaczenie - powiedział wicemarszałek Sejmu.

- Gdyby zabrakło głosów, co wydaje mi się mało prawdopodobne, to myślę, że wśród tych, którzy znajdą się w Sejmie, będą i tacy, którzy będą rozumieć interes Polski i przyłączą się do nas, a nie pozostaną w tych środowiskach, które nominowały ich do wyborów - powiedział Terlecki.