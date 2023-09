Koniec wolty Joanny Senyszyn. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję

15 sierpnia Joanna Senyszyn poinformowała o samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych. "Z szacunku do konstytucji, aby zapewnić naszej stolicy prawdziwie demokratyczny, wolny wybór, zdecydowałam się kandydować do Senatu w Warszawie. Proszę o poparcie" - napisała posłanka, która opuściła struktury Nowej Lewicy.

Joanna Senyszyn miała startować do Senatu w okręgu nr 45 - w tym samym, co wspólna kandydatka opozycji, Magdalena Biejat z Razem.

Wybory 2023: Sześć ogólnopolskich komitetów

Z informacji na stronie PKW wynika, że te sześć komitetów zarejestrowało listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych , co oznacza że - zgodnie z Kodeksem wyborczym - mogą wystawić kandydatów w całej Polsce.

Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn; wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.