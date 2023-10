Samuela Torkowska, kandydatka Konfederacji do Sejmu, miała trudność z wytypowaniem, kto jej zdaniem powinien wygrać wojnę w Ukrainie. Jak sama przyznała, odpowiedź na to pytanie jest "dosyć niepoprawna politycznie". Od jej słów dystansuje się jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. - Myślę, że możemy wybaczyć modelce, że nie interesuje się tak głęboko polityką międzynarodową - ocenił. Jak dodał, to Konrad Berkowicz "wziął ją na listę w Krakowie".