Wybory parlamentarne. TVP tłumaczy się z planszy przed orędziem

"Przywołany przepis służy ochronie przed nadużywaniem przez osoby sprawujące kluczowe funkcje w Państwie prawa do prezentowania i wyjaśniania polityki państwa w okresie kampanii wyborczej " - poinformowano.

Na ruch nadawcy telewizyjnego godzinę po orędziu zareagował główny zainteresowany. " Szczęśliwej Polski już czas" - napisał na Twitterze polityk nawiązując do niedawnego tweeta szefa PO Donalda Tuska.

Orędzie Marszałka Senatu RP. Co powiedział Tomasz Grodzki?

Marszałek Senatu w wieczornym wystąpieniu apelował do obywateli o wzięciu udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Już w najbliższą niedzielę jako obywatele Rzeczypospolitej wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszej ukochanej Ojczyzny . Głęboko wierzę, że każdy z nas chce dla Polski wszystkiego, co najlepsze - powiedział Tomasz Grodzki.

W pewnym momencie polityk Platformy Obywatelskiej nawiązał do fali rezygnacji w armii, ostatnich kłótni w Wojsku Polskim, a także sprawy rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Według Grodzkiego " tak jest nie tylko z wojskiem ".