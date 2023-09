Optymalizacja zysków - takim zwrotem politycy największych partii uzasadniają przesunięcia znanych twarzy do innych okręgów. Chodzi o to, by w wyborach zdobyć jak najwięcej mandatów w najbardziej sprzyjających danej partii regionach. To dlatego m.in. Jarosław Kaczyński wystartuje w Kielcach a nie w Warszawie. Podobnych przykładów jest zresztą więcej i nie odnoszą się wyłącznie do formacji rządzącej.