Andrzej Duda wygłosi orędzie. Kogo desygnuje na premiera?

Rzecznik PSL: Prezydent ma w zwyczaju podejmować decyzje w poniedziałek, a negować je w piątek

W ocenie rzecznika PSL Miłosza Motyki prezydent Andrzej Duda nie musi wybrać ani Donalda Tuska, ani Mateusza Morawieckiego. - Dochodzą do nas różne słuchy. Oczywiście dwie podstawowe możliwości to Tusk albo Morawiecki, ale może to też być Kosiniak-Kamysz jako pewien wybieg prezydenta czy nawet sam Kaczyński jako szef zwycięskiej partii. Ciężko to przewidzieć. Pamiętajmy, że prezydent ma w zwyczaju podejmować decyzje w poniedziałek, a negować je w piątek. Kancelarię układał mu Kaczyński, a on potem odwijał mu się w różny sposób - powiedział Interii.