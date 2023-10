Wybory 2023. KO o braku paliwa na Orlenie. "PiS równa się awaria"

Marcin Kierwiński stwierdził, że "Orlen cały czas kłamie" . - Nie ma żadnej informacji ze strony firmy, jak poważna jest sytuacja braku paliw. Dowiadujemy się, że złożono wniosek do ministra klimatu, aby uruchomić rezerwy obowiązkowe - przekazał i dodał, że do rozwożenia paliwa zaangażowane jest wojsko.

KO żąda wyjaśnień od rządu. "Te karteczki na stacjach to kpina"

Andrzej Domański powiedział z kolei, że KO żąda ujawnienia informacji na temat: Ile paliwa z rezerw interwencyjnych zostało dotychczas skierowane na rynek i kiedy to miało miejsce; kiedy zapadły decyzje w tej kwestii i kiedy były one podejmowane; kiedy zapadły decyzje, aby użyć logistyki wojska do rozwożenia paliwa po Polsce oraz jaki procent dostaw Orlenu jest w chwili obecnej realizowany przez wojsko.

Grabiec podkreślił, że "mamy do czynienia z kryzysem". - Dostęp do surowców strategicznych to kwestia rządu. Jeśli uruchamiane są rezerwy przeznaczone na czas wojny, to jest bardzo źle - oznajmił rzecznik PO.