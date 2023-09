Nagranie, które w zaledwie kilkanaście godzin zbliżyło się do 60 tysięcy wyświetleń zrealizowane zostało w pobliżu Szkoły Podstawowej w Łęgajnach .

Sprawą zainteresował się Łukasz Michnik, kandydat Lewicy startujący z czwartego miejsca w Olsztynie. Młodemu politykowi udało się namówić Janusza Cieszyńskiego na krótką rozmowę , co opublikowane zostało na twitterowym profilu.

Rządowy program elementem kampanii wyborczej?

- A czy to, że gdzieś na 20 dni przed wyborami, to jest przypadek to zaplanowane? - pytał.