"Niektórzy już tych czasów nie pamiętają, wielu jest za młodych, by dobrze je pamiętać , dlatego pokazujemy, jak Platforma w Polsce rządziła i jak by ewentualnie kierowała sprawami państwa, gdyby udało jej się przejąć władzę. Chcielibyśmy poza tym unaocznić, jakie straty Polska poniosła wskutek dwóch kadencji ich rządów" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską" Jarosław Kaczyński.

"Każdy wyborca, który nie chce, by Tusk i jego ludzie wrócili do władzy, powinien głosować na nas, nawet jeśli nie wszystko mu się w nas podoba" - przekonywał w "GP" Jarosław Kaczyński. Według szefa PiS jego partia to jedyna siła polityczna, która "potrafi przyznać się do błędów i wyciąga z nich wnioski", a w polityce "nie jest to częste".