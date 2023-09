Za dwa lata będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie - napisał wicepremier Jarosław Kaczyński w liście odczytanym podczas 31. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Prezes PiS ocenił, że ambitne plany to zasługa obecnego rządu, który "rozbudowuje i modernizuje" Wojsko Polskie oraz "odbudowuje to, co zniszczyli nasi poprzednicy".