Jeden klub w Sejmie bez wicemarszałka. Nieoficjalne ustalenia

Z ustaleń reporterki Polsat News Adaminy Sajkowskiej wynika więc, że liczba wicemarszałków w nowej kadencji nie zmieni się . Najwięcej, bo dwóch, będzie ich miała KO , a inne kluby - po jednym . Wyjątkiem będzie Konfederacja, która nie otrzyma żadnego wicemarszałka . We wtorek desygnowała ona na to stanowisko Krzysztofa Bosaka .

Wicemarszałkowie Sejmu. Jak ich się wybiera?

Marszałka oraz wicemarszałków Sejmu wybiera się na pierwszym posiedzeniu tej Izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów. Każdy zasiadający w Sejmie może poprzeć tylko jedną osobę. Wicemarszałka Sejmu wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności minimum 230 posłów - połowy ich ustawowej liczby.

Zazwyczaj w Polsce swoich wicemarszałków mają największe kluby parlamentarne , ale oficjalnie taki wymóg nie istnieje. Konfederacja nie będzie posiadać klubu parlamentarnego , bo do Senatu nie wybrano ani jednego jej polityka.

Elżbieta Witek nie będzie wicemarszałkiem z PiS? Ryszard Terlecki komentuje

Mające większość w Sejmie ugrupowania - KO, Lewica oraz PSL i Polska 2050, które do wyborów szły jako Trzecia Droga - zdecydują się na "rotacyjnego" marszałka Sejmu - ustaliła Interia, co później potwierdził Włodzimierz Czarzasty. Oznacza to, że przez połowę X kadencji funkcję tę sprawowałby ktoś z Trzeciej Drogi (najpewniej Szymon Hołownia), a przez jej resztą - polityk Lewicy (typowany jest Włodzimierz Czarzasty).