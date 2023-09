Jarosław Kaczyński: W kwestii bezpieczeństwa Donald Tusk ma swój dorobek

- Mamy w tej kampanii wyborczej nieustanne zmiany, przede wszystkim po stronie przeciwników. Jeden się szczególnie wyróżnia. Nazywa się Tusk. On raz tak, raz tak. Nigdy nie wiadomo, co następnego dnia. Ostatnio postanowił odebrać nam hasło wyborcze - mówił prezes PiS, nawiązując do słów lidera Platformy Obywatelskiej.

Kaczyński: Ci którzy wierzą Tuskowi, zawsze przegrywają

Prezes PiS uznał, że "stosunek Tuska do obywateli jest niemożliwy do zaakceptowania". - To jest plan obrony Polski na Wiśle. To jest linia zdrady Tuska - podkreślał.