Jarosław Kaczyński: Rządzenie to nie haratanie w gałę

Wystąpieniu prezesa PiS towarzyszyła prezentacja kandydatów partii w okręgu. 10. miejsce dostał Mariusz Gosek z Suwerennej Polski. Czwarte miejsce przypadło posłance Agacie Wojtyszek , trzecie Krzysztofowi Lipcowi , drugie wiceminister sportu Annie Krupce . - Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Odpowiedź jest prosta. Polska jest jedna - powiedział Kaczyński do zgromadzonych.

- Przez osiem lat mieliśmy w Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich majteczkach. Czy może spodenkach. (...) Tu nie chodzi o ich PESEL, tylko o to, co w ich głowach. W życiu każdego człowieka są różne etapy, jest ten etap bardzo młodzieńczy. Bardzo piękny, ale mający cechy, które nie predestynują do tego, żeby rządzić. Otóż oni jakoś tych cech się nie pozbyli - mówił prezes PiS o rządach PO.