Janusz Korwin-Mikke wbija szpilę Karinie Bosak. "Mam to w nosie"

Prowadzący program upewnił się, że "hotele tylko dla małżeństw" są akceptowalne z punktu widzenia Kariny Bosak. - Jeżeli się to panu kalkuluje, tak pan chce, to dlaczego nie? - zapytała.

"W nosie mam to, kto z kimś śpi i co robi w swoim łóżku. Nie potrzeba regulować tego, kto na jakich zasadach i komu ma wynajmować pokój w hotelu. To ma ustalać rynek, a nie widzimisię tego czy innego polityka! Hotelarze zawsze mogą odmówić usługi i nie potrzeba do tego ustawy!" - napisał w serwisie X.