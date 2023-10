Jak rozpoznać fake newsa?

Co zrobić, by nie dać się nabrać na fake newsy? Wraz z Danielem Rząsą kierującym Google News Lab w Europie-Środkowo-Wschodniej - przygotowaliśmy ABC tego, jak rozpoznać nieprawdziwe wiadomości publikowane w sieci.

Komu więc ufać?

- Z prostego powodu - struktury. Nad wypuszczeniem artykułu czuwa kilka osób - dziennikarz, redaktor, wydawca, czasem fact-checker. Nie przekreśla to jednak mediów społecznościowych. Tam również znajdziemy osoby podające sprawdzone informacje. Istotną sprawą jest uważność, gdyż nawet zweryfikowane konto (niebieski znak przy nazwie profilu - red.) nie oznacza, że ktoś przekazuje wyłącznie prawdę. Wiąże się to jednak z większą pewnością co do faktycznej tożsamości tego użytkownika social mediów - słyszymy.