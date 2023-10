Jacek Karnowski spełnił pierwszą obietnicę wyborczą. Zapuszczane przez osiem lat rządów PiS włosy zostały ścięte. Dla polityka nowy image to też nowe wyzwanie. Po ćwierćwieczu sopocki magistrat zamienia na poselski mandat przy Wiejskiej. Oznacza to, że w kurorcie do przyszłorocznych wyborów samorządowych będzie rządził komisarz.