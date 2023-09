Pisarz Jacek Dehnel wystartuje do Sejmu z listy Lewicy w Warszawie.

- Obraca się pan w kręgach lewicowych, ale postrzegany jest jako liberał - zwrócił uwagę redaktor naczelny Interii.

- Być może jestem tak postrzegany, ale to nie jest mój pogląd polityczny. Od lat wspieram lewicę. Jeśli chodzi o moje poglądy polityczne, pewnie bliżej byłoby mi do Razem, natomiast to nie to środowisko mnie zaprosiło. Na listę do Sejmu zaprosiła mnie Anna Maria Żukowska - odpowiedział Jacek Dehnel.

Jacek Dehnel: Przed rządami PiS-u w Polsce nie było jakoś super

Gość Piotra Witwickiego od 2020 r. mieszka w Berlinie.

W rozmowie w Interii dużo mówił o powodach wyjazdu oraz sytuacji społeczności LGBT w Polsce.

- Emigracja jest szacowana na 2,3 mln. Statystycznie około 130 tys. przypadałoby na osoby LGBT, ale myślę, że więcej. Nie wszyscy uciekli przed rządami strasznego PiS-u. To nie tak, że przed 2015 r. w Polsce było jakoś super. Środowisko LGBT od dawna nie ma w naszym kraju podstawowych praw - podkreślił pisarz.

Gość Piotra Witwickiego dodał, że nie chodzi tylko o prawo do zawierania związków. - Wiele osób zawiera małżeństwa zagranicą i wraca - powiedział.

- Ale zawarcie takiego związku za granicą nic tak naprawdę nie daje w Polsce z punktu widzenia prawnego - podkreślił.

Jacek Dehnel: Niech imię Gowina będzie przeklęte

Kandydat Lewicy do Sejmu zwrócił uwagę, że "Polska od kilku lat jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o homofobię, o poziom życia osób LGBT".

Dehnel podkreślił, że "to kwestia sytuacji społeczno-prawnej i tego, jak wygląda w codziennym życiu sytuacja osób LGBT na poziomie instytucjonalnym".

- Nie ma pan pretensji do liberałów, do Lewicy za to, że przez tyle lat tego nie załatwiły? - zapytał Piotr Witwicki. Redaktor naczelny Interii przypomniał o głosowaniach w Sejmie w trakcie drugiej kadencji premiera Donalda Tuska, gdy sprawa związków partnerskich nie znalazła poparcia wśród rządzącej koalicji.

- Oczywiście, że mam pretensje. Poza tym zniszczonym w zarodku głosowaniu przez Jarosława Gowina, niech jego imię będzie przeklęte z różnych powodów... - powiedział Dehnel.

- W ciągu tych lat zmieniło się społeczne nastawienie. Obecnie 92 proc. elektoratu PO jest za związkami partnerskimi. W przypadku Lewicy to są zbliżone dane - dodał.

Dehnel powiedział, że jako polityk w Sejmie chciałby doprowadzić m.in. do realizacji postulatów na rzecz praw osób LGBT.

- Po pierwsze byłaby to ustawa o równości małżeńskiej, która zniosłaby dyskryminację - zadeklarował. Kandydat Lewicy chciałby dopisania do katalogu cech chronionych przed mową nienawiści - obok narodowości, etniczności, religii - orientację i tożsamość seksualną.

Jacek Dehnel: PiS reprezentuje elity

W rozmowie poruszono także m.in. powody niskiego poparcia społecznego dla Lewicy oraz faktycznego reprezentowania przez partię rządzącą elit w Polsce.

- Moim zdaniem PiS reprezentuje elity. Daje okrawki z pańskiego stołu masom, w nadziei, że elita będzie mogła się uwłaszczać na państwowym majątku - willach plus itd. Również elity kościelne zyskują na "małżeństwie z PiS" - podkreślił Dehnel.

Pisarz zaznaczył, że cieszy się wprawdzie z powodu otrzymywania przez część społeczeństwa środków z programów socjalnych jak 500 plus, ale - jak podkreślił - "nie powinna być to cena za utrzymanie się przy władzy oraz prowadzenie rabunku publicznych środków".

W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych redaktor naczelny Interii zapytał Jacka Dehnela, dlaczego Polacy nie chcą głosować na Lewicę.

- To pytanie systemowe. Przez całe lata wszelka myśl lewicowa była zaciekle zwalczana. Straszono ludzi socjalizmem, który był obecny w Polsce i rzekomo wszystkich niszczył. A przecież zapomina się, że socjalizm to jest np. ośmiogodzinny dzień pracy wywalczony na przełomie XIX i XX w. Całe mnóstwo rzeczy, które traktujemy jako oczywiste, np. urlopy macierzyńskie, prawa pracownicze, itd. są dorobkiem socjalizmu. I nie zapominajmy, że dorobkiem socjalizmu jest niepodległość Polski w 1918 roku, bo cały XIX w. był nieustanna próbą przywrócenia państwowości bez ludu. A potem okazało się, że jak się pójdzie z ludem, to jest szansa na osiągnięcie celu - podkreślił pisarz.

